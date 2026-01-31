Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Евросоюз предупредили о риске повторить судьбу Римской империи

Agora Vox: Европейский союз рискует пасть так же, как Римская империя
Francois Lenoir/Reuters

Европейский союз (ЕС) стремительно движется к краху, рискуя повторить судьбу Западной Римской империи. Об этом в статье для французского новостного портала Agora Vox написал обозреватель Патрис Браво.

«Римская империя рухнула по многим причинам, одной из которых, несомненно, стал демографический коллапс. Можно провести параллели между падением Западной Римской империи и нынешним кризисом ЕС», — говорится в материале.

По мнению автора, именно демографический сдвиг и идеология глобализма станут главными причинами грядущего распада регионального содружества.

Браво обратил внимание, что рост численности населения в отдельных странах — членах ЕС происходит благодаря мигрантам. В то же время коренные жители постепенно исчезают. В качестве примера такого государства обозреватель назвал Францию.

Подобное развитие событий стало результатом политики, спланированной сторонниками «вокизма» и глобализма. При этом их «лицом» является глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечается в публикации.

«В условиях неконтролируемой миграции и исторически низкой рождаемости Европейский союз рискует потерять свою идентичность», — предупредил Браво.

10 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Европа может уничтожить саму себя из-за миграционной и энергетической политики. Американский лидер посоветовал ЕС быть осторожным.

Ранее Трамп отметил, что европейские страны «катятся в ад» из-за миграционного кризиса.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!