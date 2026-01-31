Agora Vox: Европейский союз рискует пасть так же, как Римская империя

Европейский союз (ЕС) стремительно движется к краху, рискуя повторить судьбу Западной Римской империи. Об этом в статье для французского новостного портала Agora Vox написал обозреватель Патрис Браво.

«Римская империя рухнула по многим причинам, одной из которых, несомненно, стал демографический коллапс. Можно провести параллели между падением Западной Римской империи и нынешним кризисом ЕС», — говорится в материале.

По мнению автора, именно демографический сдвиг и идеология глобализма станут главными причинами грядущего распада регионального содружества.

Браво обратил внимание, что рост численности населения в отдельных странах — членах ЕС происходит благодаря мигрантам. В то же время коренные жители постепенно исчезают. В качестве примера такого государства обозреватель назвал Францию.

Подобное развитие событий стало результатом политики, спланированной сторонниками «вокизма» и глобализма. При этом их «лицом» является глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, отмечается в публикации.

«В условиях неконтролируемой миграции и исторически низкой рождаемости Европейский союз рискует потерять свою идентичность», — предупредил Браво.

10 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Европа может уничтожить саму себя из-за миграционной и энергетической политики. Американский лидер посоветовал ЕС быть осторожным.

Ранее Трамп отметил, что европейские страны «катятся в ад» из-за миграционного кризиса.