Общество

Россиянин порвал паспорт возлюбленной, чтобы та с ним не рассталась

В Тверской области мужчина порвал паспорт возлюбленной, чтобы она осталась с ним
Управление МВД России по Тверской области

В Тверской области 37-летний мужчина порвал паспорт возлюбленной, чтобы та с ним не рассталась. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в городе Западная Двина, когда женщина пришла в гости и распивала там спиртное в компании. Ее сожитель, возмущенный ее отсутствием, позвонил избраннице и потребовал вернуться домой.

В ответ женщина сообщила ему, что не желает возвращаться к нему и намерена расстаться. Чтобы воспрепятствовать этому, он взял и разорвал паспорт возлюбленной.

Позже о случившемся узнали полицейские. Теперь пострадавшей придется оплатить госпошлину и обратиться в миграционную службу, чтобы заменить документ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 325 УК РФ, теперь ему грозит лишение свободы сроком до года.

Ранее юноши порвали российский паспорт на камеру и стали фигурантами дела.
 
