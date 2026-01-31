«Не всегда здоровый интерес»: Долина усилила охрану из‑за провокаций

На концертах народной артистки России Ларисы Долиной ввели дополнительные меры безопасности из-за чрезмерного интереса к ее личности. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель певицы Сергей Пудовкин.

«Да, это так. Сейчас существует и будет разный интерес к Ларисе Долиной, иногда не всегда здоровый», — отметил директор.

Представитель артистки предположил, что такая ситуация может продолжаться в будущем. Он добавил, что введение дополнительной охраны связано еще и с тем, что появились провокационные заявления в адрес певицы.

После завершения скандала с квартирой в Хамовниках Лариса Долина анонсировала 21 концерт, шесть из которых сольные. При этом еще в начале года певица перенесла выступления из-за плохих продаж билетов. Однако затем музыкальный критик Сергей Соседов заявил «Газете.Ru», что артистка, наоборот, увеличила количество концертов в три раза в 2026 году из-за спроса.

Сейчас ожидается, что Долина выступит с большим сольным концертом «Юбилей в кругу друзей» во дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедово 1 февраля. Самые дорогие билеты стоят до 6,5 тысячи рублей, и большинство из них уже раскуплено.

24 января издание kp.ru сообщило, что Долиной пришлось отложить открытие своего джаз-клуба. Певица уже придумала своему джаз-клубу название — «Джаз Land» — и сделала ремонт сделала, но попала в громкий скандал из-за ситуации квартирой.

