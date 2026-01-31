В российском регионе сбили семь украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили над Смоленской областью семь беспилотников ВСУ за ночь

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в небе над Смоленской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Сегодня ночью силами ВКС России над территорией региона сбито семь вражеских беспилотников», — написал он.

Анохин отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. На месте падения обломков работают специалисты.

Утром 31 января министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска при помощи FPV-дронов атаковали село Новый Ропск. В результате атаки пострадала мирная жительница. Ее доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинская помощь

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Нижегородской области разработали автоматическую турель для борьбы с дронами.