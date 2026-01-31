Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

В российском регионе сбили семь украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили над Смоленской областью семь беспилотников ВСУ за ночь
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в небе над Смоленской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Сегодня ночью силами ВКС России над территорией региона сбито семь вражеских беспилотников», — написал он.

Анохин отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было. На месте падения обломков работают специалисты.

Утром 31 января министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 26 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска при помощи FPV-дронов атаковали село Новый Ропск. В результате атаки пострадала мирная жительница. Ее доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинская помощь

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Нижегородской области разработали автоматическую турель для борьбы с дронами.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!