Зеленский порекомендовал украинцам улучшать демографию во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал соотечественникам бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина, который был введен на ее территории для предотвращения мер по распространению коронавируса нового типа. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Вы же знаете, что у нас кризис, но никто не отменял демографический кризис. Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом», — заявил Зеленский.

Он также призвал сограждан во время карантина уделять больше времени родным.