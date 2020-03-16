Источник: первый случай коронавируса выявлен у сотрудника штаб-квартиры ВОЗ
Сотрудник штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве заразился коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
По его данным, зараженный последний раз посещал здание ВОЗ в четверг, 5 марта, а в выходные у него стали проявляться симптомы.
В настоящее время зараженный самоизолировался и получает необходимую медицинскую помощь.
При этом, по словам источника, ни у одного из людей, напрямую контактировавших с зараженным, пока не выявлены симптомы заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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