Студентам будут мерить температуру на входе в здания российских вузов

Минобрнауки России распорядилось начать измерять температуру тела всем входящим в здания российских университетов студентам. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.

Планируется, что измерять температуру начнут с 16 марта. Также в рамках профилактических мер будут дезинфицировать помещения вузов.

Также рекомендуется ограничить проведения очных совещаний.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек.

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