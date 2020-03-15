В Иране за сутки выявлено 1200 заразившихся, 100 человек скончались от коронавируса
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В Иране за сутки врачи выявили 1200 заразившихся, еще более 100 человек скончались от коронавируса, пишет министерство здравоохранения страны.
Всего в стране заразились почти 14 тысяч, погибли 724 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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