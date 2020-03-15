В Южной Корее 76 человек заразились коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Южной Корее зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организацию Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Кроме того, за минувший день вылечились 120 человек, а погибли трое.

Так, общее число зараженных выросло до 8162 человека, погибших – до 75. Всего из больниц были выписаны 834 выздоровевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.