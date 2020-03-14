Мишустин призвал регионы отказаться от массовых мероприятий

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что во всех регионах страны необходимо сократить количество массовых мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет, в том числе о «развлекательных, спортивных, деловых» мероприятиях.

«Необходимо просто это сделать», — сказал Мишустин.

Он добавил, что данная мера является профилактической. Как отметил премьер, она нужна, чтобы ограничить распространение коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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