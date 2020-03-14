«Желтые жилеты» вышли на акцию в Париже, несмотря на пандемию коронавируса

В Париже в субботу, 14 марта, проходит очередная акция протеста движения «желтых жилетов», несмотря на принятые французскими властями меры по ограничению собраний из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, большая толпа собралась в окрестностях столичного вокзала Монпарнас и в окружении полицейских и жандармов идет маршем по улицам города.

13 марта французское правительство запретило проведение публичных мероприятий с более чем 100 участниками. По последним данным, число заболевших коронавирусом во Франции составляет 3 661 человек. Жертвами болезни стали 79 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Италия занимает первое место по смертности от коронавируса.

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