Живущих с людьми на карантине в Москве обязали самоизолироваться на 14 дней

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о сохранении больничного у людей, которые проживают вместе с находящимися на карантине москвичами. Документ опубликован на сайте правительства столицы.

Собянин отметил, что такая мера является обстоятельством непреодолимой силы.

В указе говорится, что россияне обязаны оставаться дома в течение 14 дней, если у них есть постановление от врачей, и если они проживают с людьми, которые уже находятся на карантине.

По последним данным, в России на данный момент зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди зараженных есть граждане России, КНР и Италии. При этом несколько человек, ранее переболевших коронавирусом, уже выписаны: два гражданина Китая, гражданин России и трое эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Японии граждан.

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