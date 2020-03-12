Путин заявил, что необходим механизм «регуляторной гильотины»

Российский президент Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности или «регуляторная гильотина» необходима. Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он отметил, что в этом вопросе самое главное — «не промахнуться».

Глава государства призвал не допускать ошибок при регулировании в сфере общественного питания. В противном случае, как отметил президент, больницы будут беспрерывно работать, пытаясь спасти людей, отравившихся недоброкачественными продуктами.

Он обратил внимание на то, что необходимо очень тщательно следить и за сферой производства и продажи лекарств.

«Взять и рубануть сразу — очень опасно, но оставлять так, как есть, невозможно, — подчеркнул Путин.

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