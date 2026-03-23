Старший сын Лукашенко рассказал, как отец приучал его любить спорт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко личным примером привил старшему сыну любовь к спорту. Об этом сам Виктор Лукашенко, возглавляющий Национальный олимпийский комитет республики, рассказал в интервью телеканалу «Беларусь-5».

По его словам, если в семье принято по утрам делать зарядку и несколько раз в неделю заниматься спортом, то рано или поздно дети последуют этому примеру.

Александр Лукашенко, будучи руководителем сельскохозяйственного предприятия, всегда находил время для игры в футбол, хотя его рабочий день тогда начинался в шесть утра, вспомнил его старший сын.

«Именно до этого, когда еще утренние сумерки, он выходил всегда на пробежку. Пару раз и я с ним выбегал», — поделился глава НОК, добавив, что сам по примеру отца прививает любовь к спорту своим детям.

Александр Лукашенко регулярно демонстрирует приверженность спортивному образу жизни — совершает лыжные прогулки, участвует в хоккейных матчах. Виктор Лукашенко помимо НОК возглавляет Белорусскую федерацию хоккея.

Ранее Лукашенко раскрыл секрет, как есть картошку и не растолстеть.

 
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!