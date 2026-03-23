Власти Украины пятый день не пускают миссию Евросоюза к нефтепроводу «Дружба»

Миссия Европейского союза по осмотру нефтепровода «Дружба» уже на протяжении пяти дней не может получить от властей Украины доступ к объекту. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на источники.

«Европейские эксперты, прибывшие на Украину 18 марта, чтобы проинспектировать поврежденный нефтепровод, все еще находятся в Киеве», — отметил телеканал.

Один из источников «Общественного» выразил мнение, что в ближайшее время группу вряд ли допустят к нефтепроводу.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию приостановлены с конца января. Киев заявляет, что магистраль была повреждена в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский в письме Еврокомиссии заявил, что оборудование трубопровода будет восстановлено ​​через полтора месяца «при отсутствии атак со стороны России».

21 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Киев возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба» после завершения парламентских выборов в Венгрии 12 апреля.

Ранее Венгрия призвала Зеленского и ЕК прекратить «театр» вокруг газопровода «Дружба».