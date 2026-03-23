Украина пятый день не пускает европейских инспекторов к нефтепроводу «Дружба»

Миссия Европейского союза по осмотру нефтепровода «Дружба» уже на протяжении пяти дней не может получить от властей Украины доступ к объекту. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на источники.
«Европейские эксперты, прибывшие на Украину 18 марта, чтобы проинспектировать поврежденный нефтепровод, все еще находятся в Киеве», — отметил телеканал.
Один из источников «Общественного» выразил мнение, что в ближайшее время группу вряд ли допустят к нефтепроводу.
Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию приостановлены с конца января. Киев заявляет, что магистраль была повреждена в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.
17 марта президент Украины Владимир Зеленский в письме Еврокомиссии заявил, что оборудование трубопровода будет восстановлено через полтора месяца «при отсутствии атак со стороны России».
21 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Киев возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба» после завершения парламентских выборов в Венгрии 12 апреля.
Ранее Венгрия призвала Зеленского и ЕК прекратить «театр» вокруг газопровода «Дружба».