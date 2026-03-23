Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Украина пятый день не пускает европейских инспекторов к нефтепроводу «Дружба»

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Миссия Европейского союза по осмотру нефтепровода «Дружба» уже на протяжении пяти дней не может получить от властей Украины доступ к объекту. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на источники.

«Европейские эксперты, прибывшие на Украину 18 марта, чтобы проинспектировать поврежденный нефтепровод, все еще находятся в Киеве», — отметил телеканал.

Один из источников «Общественного» выразил мнение, что в ближайшее время группу вряд ли допустят к нефтепроводу.

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию приостановлены с конца января. Киев заявляет, что магистраль была повреждена в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский в письме Еврокомиссии заявил, что оборудование трубопровода будет восстановлено ​​через полтора месяца «при отсутствии атак со стороны России».

21 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Киев возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба» после завершения парламентских выборов в Венгрии 12 апреля.

Ранее Венгрия призвала Зеленского и ЕК прекратить «театр» вокруг газопровода «Дружба».

 
Теперь вы знаете
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!