Двое детей не выжили во время пожара в российском многоквартирном доме

В Курганской области во время пожара в многоквартирном доме не выжили двое детей в возрасте трех и шести лет. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 23 марта в городе Петухово. В одной из квартир дома произошло возгорание, в результате которого не выжили двое малолетних детей. Сейчас на месте случившегося работает следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошего.

До этого ребенок не выжил после взрыва газовых баллонов на кухне, и за это осудили его мать. Суд квалифицировал действия женщины по статье 109 УК РФ. В качестве наказания ей назначили год ограничения свободы.

Ранее пермский школьник спрятался в диване во время пожара и чудом выжил.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!