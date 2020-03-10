Россиянина задержали в США по подозрению в продаже персональных данных

В Нью-Йорке был задержан граждан России по фамилии Фирсов. Соединенные Штаты подозревают его в продаже персональных данных, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

В документах говорится, что американские правоохранительные органы задержали россиянина из-за якобы содействия в продаже персональных данных. Полиция арестовала гражданина РФ в субботу, 7 марта, в аэропорту им. Джона Ф. Кеннеди.

Отмечается, что Фирсову вменяют два преступных эпизода, в том числе приобретение персональных данных, сделанных агентами Федерального бюро расследований США.

Других подробностей пока нет.

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