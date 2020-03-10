Метеоролог рассказал о двух главных опасностях для России от изменения климата

Основной урон благополучию России нанесут засухи и таяние вечной мерзлоты, вызванные глобальным потеплением, рассказал РИА «Новости» заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.

По словам Кислова, к 2050 году ущерб от таяния вечной мерзлоты может составить 8,5% от ВВП. При этом у каждого российского региона есть свой экологический процесс, который наиболее сильно влияет на климат. Например, исчезновение вечной мерзлоты в Калмыкии или засушливость в Ставропольском крае.

Также метеоролог отметил, что опасность наводнений вызывается не «буйством стихии, сколько человеческой глупостью, строить что-то там, где строить нельзя».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Безос пожертвует $10 млрд на борьбу с глобальным потеплением

— Ученый предсказал мощнейший экономический кризис из-за изменений климата