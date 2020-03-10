Ограничения на передвижения ввели по всей Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что ограничения на передвижения в связи с распространением коронавируса теперь вводятся на всей территории страны, передает РИА «Новости».

Он уведомил, что новые меры начнут действовать с утра вторника, 10 марта.

«Мы все должны отказаться от чего-то на благо Италии. Больше не будет красной зоны номер 1 и 2, но вся Италия станет защищенной зоной», — сказал Конте.

Он уточнил, что передвижение по стране будет осуществляться только по необходимости, «из-за работы или в связи со здоровьем». Кроме того, премьер сообщил, что запрет на скопления людей будет введен «в открытых заведениях».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заражены более 110 тысяч, умерли — 3877 человек.

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