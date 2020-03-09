Коронавирус распространился на 100 стран

Случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены в 100 странах мира, сообщает ТАСС со ссылкой на сводные данные.

Последним государством, подтвердившим случай заражения, стал Бруней.

В России на данный момент зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая — у граждан Китая и один у итальянца.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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