Коронавирус распространился на 100 стран
Случаи заражения коронавирусом нового типа выявлены в 100 странах мира, сообщает ТАСС со ссылкой на сводные данные.
Последним государством, подтвердившим случай заражения, стал Бруней.
В России на данный момент зафиксировано 20 случаев заражения коронавирусом нового типа: 17 случаев выявили у россиян, два случая — у граждан Китая и один у итальянца.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.
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