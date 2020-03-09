Первый сотрудник Disneyland в Париже заразился коронавирусом. Об этом сообщает газета Parisien.

Как отмечается, мужчина является сотрудником ночной бригады технического обслуживания. Он не контактировал с посетителями развлекательного парка.

Наличие у него вируса подтвердилось накануне. Коллег заболевшего попросили побыть на карантине.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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