Первый сотрудник Disneyland в Париже заразился коронавирусом
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Первый сотрудник Disneyland в Париже заразился коронавирусом. Об этом сообщает газета Parisien.
Как отмечается, мужчина является сотрудником ночной бригады технического обслуживания. Он не контактировал с посетителями развлекательного парка.
Наличие у него вируса подтвердилось накануне. Коллег заболевшего попросили побыть на карантине.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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