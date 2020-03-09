Президент Португалии решил отправиться на карантин на фоне коронавируса

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял решение отправиться в добровольный карантин на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, португальский лидер отменит все публичные мероприятия на две недели, но продолжит работать в своей резиденции.

«Это же коснется запланированных поездок за границу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у Ребелу де Соузы не выявлены симптомы короавируса.

Ранее португальский президент страны встретился с группой учеников из школы, которую затем закрыли из-за выявления коронавируса COVID-19 у одного из учеников.

По данным главного управления здравоохранения страны, сейчас в Португалии зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом.