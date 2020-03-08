«Самый красивый» депутат из Кирова поздравил россиянок с 8 марта

Депутат кировской городской думы Павел Валенчук поздравил россиянок с 8 марта. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Парламентарий появился в видеоролике, где он скачет на лошади с оголенным торсом. В поздравлении Валенчук также читает стихотворения.

В конце видеоролика депутат дарит букет роз возлюбленной и целует ее.

Отмечается, что ранее Валенчук обратился в суд из-за поста, который был размещен сообществом во «ВКонтакте». В публикации была прикреплена его фотография и размещена подпись с призывом «записываться на бровки и ноготочки».