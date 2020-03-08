Первый случай коронавируса подтвержден в Молдавии
Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Молдавии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на выступление министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну на заседании специальной комиссии.
Коронавирус диагностирован у 48-летней женщины, вернувшейся из Италии. По словам Думбрэвяну, заболевшая была госпитализирована в Италии, однако покинула больницу и вернулась на родину.
В настоящее время пациентка находится в больнице в Кишиневе, ее состояние оценивается как тяжелое.
В ходе заседания спецкомиссии было принято решение об отмене некоторых массовых мероприятий, однако Молдавия пока не планирует приостанавливать авиасообщение с Италией и иными очагами распространения коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
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