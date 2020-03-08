В Петербурге завели дело по факту убийства подростка в подъезде дома

Следователи завели уголовное дело по факту убийства подростка в подъезде жилого дома, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает сайт СК России по Петербургу.

«Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — уведомили в СК.

Ранее рядом с одной из квартир в доме, находящемся на улице Ижорского батальона Петербурга, было найдено тело 14-летнего школьника с простреленной головой. Силовики провели штурм квартиры, где якобы находился вооруженный мужчина — подозреваемый в убийстве подростка. Они никого там не нашли.

Как стало известно, сейчас осуществляется розыск подозреваемого в убийстве.

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