Число зараженных коронавирусом в Грузии выросло до 12. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Национального центра республики по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе подтвердил, что в числе заболевших — его сын Николоз, который контактировал с зараженным, прибывшим из Италии.

Известно, что заражение 10 человек связано с распространением инфекции из Италии, а 2 — с Ираном.

В настоящее время в стране проходят и прошли обследование 319 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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