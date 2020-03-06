В ВОЗ призывают не надеяться на исчезновение коронавирусом летом

На данный момент нет причин полагать, что коронавирус нового типа прекратит распространяться в летний период, заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Об этом сообщает «Интерфакс».

Точных данных о влиянии различных климатических условий на активность вируса сейчас нет, отметил Райан.

«Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», — заявил представитель ВОЗ в ходе пресс-конференции в Женеве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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