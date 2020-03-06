МВД Афганистана сообщает о ликвидации устроивших атаку в Кабуле боевиков

Два боевика, устроивших атаку на мероприятии в Кабуле, где присутствовал премьер-министр страны Абдулла Абдулла, ликвидированы. Об этом сообщил представитель министерства внутренних дел (МВД) Афганистана Насрат Рахими на своей странице в Twitter.

Два боевика ликвидированы специальными подразделениями полиции Афганистана, район зачищен, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на массовом мероприятии в столице Афганистана Кабуле произошла стрельба. По последним данным, в результате атаки погибли 27 человек, еще 29 пострадали. Представитель премьер-министра страны Муджибурахман Рахими сообщил, что Абдулла при нападении не пострадал.

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