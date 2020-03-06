Женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус в Калининграде

Приехавшую из Польши в Калининград женщину госпитализировали в инфекционный стационар из-за контакта с зараженным коронавирусом гражданином Польши. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

Как рассказали в службе, женщина была в одном автобусе с гражданином Польши, у которого выявили вирус. По прибытию в Калининград женщина сообщила о контакте с инфицированным и ее отвезли в больницу для проведения анализов.

На данный момент медики не выявили у нее симптомов и признаков вируса. Однако было решено оставить женщину в карантинной зоне на 14 дней.

В России диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с «Diamond Princess», один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.

По последним данным, общее число заразившихся вирусом в мире составляет 99,9 тыс. человек, при этом вылечились — 55 546, скончались — 3 401.

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