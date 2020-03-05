В Иране из-за коронавируса погибли 107 человек

Жертвами коронавирусной инфекции в Иране стали 107 человек. Об этом сообщает издание Al Jazeera со ссылкой на пресс-секретаря минздрава страны Киануша Джаханпура.

Как отмечается, за последние 24 часа в республике скончались 15 человек, еще 591 заразились. Таким образом, число погибших увеличилось до 107 человек, инфицированных — до 3513 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, во всем мире вирусом заразились 95 725 человек, 3 285 человек погибли.

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