В Москве задержали банду лжеэкстрасенсов

В Москве полиция задержала банду лжеэкстрасенсов, выманивших у людей более 2 млн рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

В ходе спецоперации задержаны десять человек, в том числе и главарь группировки. Возбуждено дело о мошенничестве.

Злоумышленники размещали в интернете объявления о потомственной гадалке, которая может помочь с личной жизнью и финансовыми вопросами. После этого клиент звонил и сообщал оператору свои данные. Через некоторое время гражданину поступал обратный звонок, и его уверяли, что из всех претендентов целительница выбрала его. Стоимость первого сеанса варьировалась от 20 до 30 тысяч рублей. Последующие услуги стоили дороже. По словам Вовк, сумма иногда достигала 850 тысяч рублей. Всего злоумышленники получили около 2 млн рублей.

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