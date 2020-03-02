Читавшего рэп в аэропорту Омска проверят психиатры

Жителя Омска, который читал рэп перед работниками местного аэропорта, направили в психиатрическую больницу на обследование. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошел 1 марта. Молодой человек находился в зале ожидания. В какой-то момент он стал читать рэп и подходить к стойке с работниками, словно вызывая их на баттл.

«Страх я вижу в твоих глаза. Эй, да, тени вокруг меня это. Я был избран выше, чем тебя», — быстро проговорил молодой человек.

В свою очередь, стражи правопорядка молча выслушали его, а потом вызвали карету скорой помощи.

Как уточнили в МВД, медики не выявили в крови молодого человека спиртное и наркотические вещества. Теперь омичу предстоит пройти обследование у психиатра.