Путин заявил о вечной памяти подвига десантников в Чечне

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что подвиг, который совершили военные шестой парашютно-десантной роты 20 лет назад, навсегда останется в памяти и летописи воинской славы Отечества, цитирует РИА «Новости».

Он напомнил, что 20 лет назад воины вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье в Чечне. Они сражались и противостояли противникам. Бойцы стояли насмерть, защищая Родину.

По словам Путина, десантники с честью выполнили свой долг.

«Мы знаем, что это был тяжелый и неравный бой... Все ребята, не щадя себя, боролись до конца», — отметил президент России.

1 марта Путин прибыл в Псков, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия гибели бойцов шестой парашютно-десантной роты в Чечне.

Десантники шестой парашютно-десантной роты погибли в 2000 году в бою с многократно превосходящими силами боевиков в Чечне.

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