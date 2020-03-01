Число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 6 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 1,3 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса вне Китая. Об этом сообщает РИА «Новости» Так, общее число зараженных за пределами Китая достигло 6009 человек в 53 странах. За посление 24 часа было выявлено 1318 новых случаев заражения. Число погибших от коронавируса достигло 86, за сутки умерли 19 человек. Отмечается, что вирус был впервые выявлен еще в двух странах – в Мексике и Сан-Марино. Общее число зараженных коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — В США умер первый человек от коронавируса — В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу — Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 70 человек
Так, общее число зараженных за пределами Китая достигло 6009 человек в 53 странах. За посление 24 часа было выявлено 1318 новых случаев заражения. Число погибших от коронавируса достигло 86, за сутки умерли 19 человек.
Отмечается, что вирус был впервые выявлен еще в двух странах – в Мексике и Сан-Марино.
Общее число зараженных коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — В США умер первый человек от коронавируса
— В Италии число зараженных коронавирусом превысило тысячу
— Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 70 человек