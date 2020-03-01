Число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 6 тысяч человек

Так, общее число зараженных за пределами Китая достигло 6009 человек в 53 странах. За посление 24 часа было выявлено 1318 новых случаев заражения. Число погибших от коронавируса достигло 86, за сутки умерли 19 человек.

Отмечается, что вирус был впервые выявлен еще в двух странах – в Мексике и Сан-Марино.

Общее число зараженных коронавирусом во всем мире составляет 85 403 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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