Число заразившихся коронавирусом во Франции достигло 100 человек

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Yonhap/Reuters

Число заразившихся коронавирусом во Франции достигло 100 человек, сообщает 20minutes.

86 человек госпитализированы, девять из которых находятся в тяжелом состоянии. 12 человек выздоровели, двое — скончались.

Ранее минздрав страны сообщал о 73 заразившихся коронавирусом.