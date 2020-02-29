Два семиклассника задержаны по подозрению в изнасиловании в Москве

Два семиклассника задержаны по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в Говорово в Москве, сообщает «Регион online» со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что о преступлении заявила мать пострадавшей. По ее словам, подростки совершили в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время школьники находятся в изоляторе временного содержания, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, заявил источник. Он добавил, что в настоящее время полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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