Убийца девочки спустя четыре года оставил подсказки следователям на Кубани

По делу о безвестной пропаже 8-летней девочки на Кубани был задержан подозреваемый в ее убийстве, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России по региону.

В январе 2020 года, спустя четыре года после исчезновения ребенка в поселке Звезда, в соседнем поселке были обнаружены настенные записи о местонахождении ее останков. На указанном месте сотрудники СК обнаружили кости пропавшей.

В ходе следствия был задержан 63-летний житель поселка Звезда. Он признался, что 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала к нему во двор и отвлекала от работы, в результате он нанес ей удар молотком по голове. Тело убитой девочки мужчина спрятал в соседнем населенном пункте. Кроме того, по словам задержанного, надписи на стенах о местонахождении останков оставлял он.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Самарской области завели дело после обнаружения тела ребенка в пакете на улице—

— Тела мужчины и малолетнего сына обнаружили на улице Краснодара

— Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе