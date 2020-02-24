В Нью-Дели в ходе протестов убили полицейского

В Нью-Дели в ходе столкновений с протестующими против поправок в закон о гражданстве был убит полицейский. Об этом сообщает NDTV.

Отмечается, что еще один сотрудник полиции ранен.

По данным телеканала, протестующие подожгли автозаправку, магазины и несколько машин. Правоохранителей, которые пытаются усмирить толпу, закидывают камнями. Для разгона людей власти применяют слезоточивый газ.

Поясняется, что протесты начались после внесения в закон о гражданстве поправок, согласно которым, немусульмане-беженцы из Пакистана, Афганистана и Бангладеша, сталкиваясь с притеснениями в своей родной стране, смогут по упрощенной процедуре получить гражданство Индии.