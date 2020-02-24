Служебный терапевтический пони Фред полетал первым классом в США

В США после нескольких месяцев тренировок служебный пони по кличке Фред, который имеет медицинский сертификат, совершил свой первый полет на самолете. Он летел вместе со своей хозяйкой в первом классе, сообщает CNN.

Отмечается, что Фред является служебным терапевтическим животным, которое помогает своей хозяйке с аутоиммунной болезнью. Именно поэтому ему разрешено летать на борту. Перед полетом хозяйка некоторое время тренировала животное: научила проходить через металлоискатели и даже пыталась сымитировать взлеты, чтобы Фред привык к ним.

По ее словам, полет 18-месячного Фреда прошел хорошо, он не нервничал.

«Все полюбили его. Пилоты, вторые пилоты, стюардессы и пассажиры были добры к нему», — рассказала хозяйка пони.

Однако первый полет Фреда может оказаться последним, так как американский Минтранс планирует исключить многих животных из списка, который разрешает полеты служебных животных на борту самолетов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Женщина взяла на борт самолета пони для моральной поддержки