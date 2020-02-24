Почти 200 человек повторно заразились коронавирусом в Ухане

Китайские медики заявили, что в Ухане 195 выздоровевших повторно заразились коронавирусом, передает ТАСС.

Причина повторного заражения людей пока неизвестна.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло почти 79 тыс. человек. Из-за вспышки коронавируса скончались более 2,6 тыс. человек, а вылечиться от болезни сумели более 25 тыс. пациентов.

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