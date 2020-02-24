Хлопок газа произошел в жилом доме в ДНР

В жилом доме Донецка произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по республике.

Уточняется, что хлопок зафиксировали 23 февраля на первом этаже пятиэтажного дома в Калининском районе Донецка.

В результате случившегося пострадали двое мужчин. Одного из них госпитализировали.

Других подробностей случившегося пока нет.

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