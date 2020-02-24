Хлопок газа произошел в жилом доме в ДНР
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В жилом доме Донецка произошел хлопок бытового газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС по республике.
Уточняется, что хлопок зафиксировали 23 февраля на первом этаже пятиэтажного дома в Калининском районе Донецка.
В результате случившегося пострадали двое мужчин. Одного из них госпитализировали.
Других подробностей случившегося пока нет.
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