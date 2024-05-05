В Израиле отказались признавать ХАМАС в секторе Газа

Израиль не приемлет контроль палестинской радикальной группировки ХАМАС над сектором Газа, заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию главы кабмина.

«Мы не готовы смириться с положением дел, когда батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров и снова возьмут под свой контроль Газу», — пояснил Нетаньяху.

Премьер выразил уверенность, что при таком развитии событий члены ХАМАС восстановят военную инфраструктуру и снова будут угрожать гражданам Израиля.

В начале мая телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщал, что переговоры Израиля и ХАМАС завершились безрезультатно.

Стороны встретились в Каире, чтобы обсудить прекращение огня, но договориться в итоге у них не получилось.

Телеканал Al Hadath со ссылкой на источники сообщал, что ХАМАС согласилось освободить 33 израильских заложника на первом этапе сделки с Израилем по прекращению огня.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.