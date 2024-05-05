Израиль готов к временному перемирию с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к временному перемирию с радикальным движением Палестины ХАМАС в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом израильский политик отметил, что ЦАХАЛ не будет отказываться от полного уничтожения движения ХАМАС.

«Израиль был и по-прежнему готов заключить сделку о паузе в боевых действиях, чтобы освободить наших похищенных. Это то, что мы сделали, когда освободили 124 заложника и вернулись воевать. И это то, что мы готовы сделать сейчас. В последние несколько недель мы круглосуточно работали над заключением соглашения, которое вернет похищенных», — сказал Нетаньяху.

До этого сообщалось, что движение ХАМАС намерено заключать соглашение о прекращении огня с Израилем «поэтапно». При этом палестинская сторона требует от Израиля гарантий приверженности режиму прекращения огня и завершению конфликта. Израиль пока не дал ответа на это предложение.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум по прекращению огня в секторе Газа.