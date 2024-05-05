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Путин встретится с уходящим в отставку правительством

Зарубин: Путин до инаугурации встретится с уходящим в отставку правительством

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин до своей инаугурации встретится с уходящим в отставку правительством. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Согласно Конституции, российский кабмин 7 мая сложит полномочия перед вступающим на новый срок главой государства. Перед прошлой инаугурацией в 2018 году президент встречался с уходящим правительством 6 мая.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России состоялись с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома, после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Известно, что первой страной, которую Путин посетит после инаугурации, будет Китай.

До этого комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ отметила попытки ряда западных стран создать негативный информационный фон перед инаугурацией президента России Владимира Путина.

Ранее в Госдуме заявили о провокациях перед инаугурацией Путина.

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