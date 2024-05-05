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Неизвестный обстрелял машину с двумя детьми и похитил 10-месячного младенца

NBC: в США неизвестный похитил младенца и ранил в голову пятилетнюю девочку

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Idris Solomon/Reuters

В штате Нью-Мексико полиция устанавливает обстоятельства похищения 10-месячного младенца. Машину, в которой ехали мать и двое детей, обстрелял неизвестный. Об этом сообщает NBC.

Двух женщин и пятилетнюю девочку с огнестрельными ранениями полицейские обнаружили в одном из парков в Нью-Мексико, после сообщений очевидцев о звуках стрельбы.

Семью нашли лежащей около их автомобиля, пятилетнего ребенка доставили в больницу с раной головы. По данным правоохранителей, неизвестный обстрелял авто и похитил 10-месячную девочку. На месте происшествия остались детская коляска, автокресло и бутылочка со смесью. Личность напавшего пока не установлена.

До этого сообщалось, что в Нью-Дели полицейские спасли похищенного семилетнего мальчика, ребенка украл сосед и требовал за него выкуп. На след похитителя удалось выйти после его звонка семье с требованием выкупа. Полицейские отслеживали местонахождение преступника, им потребовалась пять дней, чтобы отыскать мальчика. Ребенка и мужчину нашли в храме в ста километрах от места похищения.

Ранее женщина похитила 11-летнюю школьницу, чтобы вырастить из нее жену для сына.

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