Российские правоохранители начнут искать преступников по татуировкам и походке

Российские министерство внутренних дел создает Федеральную информационную систему биометрических учетов, которая позволит благодаря камерам наблюдения находить совершающих преступления россиян по походке и татуировкам на теле. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на гендиректора участвующего в разработке проекта Русского биометрического общества Данила Николаева.

Источники рассказали изданию, что МВД тестирует различные формы распознавания. В том числе интерес проявляется к походке и особенностям тела. В настоящее время системы могут узнавать силуэты людей, в случае если не видно их лица, но это используется как дополнительный фактор. МВД же планирует усовершенствовать систему до распознавания не только по лицу, но, возможно, по голосу, походке, радужной оболочке глаза.

По прогнозам министерства, внедрение этой системы распознавания произойдет до 2021 года. На данном этапе ведомство планирует провести опытно-конструкторскую работу для разработки системы.

По словам советника главы МВД Владимира Овчинского, этот проект финансируется за счет бюджета в рамках госпрограммы «Безопасный город» в Москве.

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