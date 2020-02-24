В Омской области мать заявила об изнасиловании своей дочери-подростка
close
Жительца Омской области заявила полиции, что ее дочь-восьмиклассница подверглась изнасилованию. Об этом сообщает издание om1.ru.
Известно, что девочка учится в адаптивной школе-интернате.
По данным следствия, по отношению к подростку были совершены действия сексуального характера со стороны 21-летнего жителя Нефтяников. Молодой человек является безработным.
Предполагается, что половой акт между девочкой и юношей произошел по обоюдному согласию.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Был всего год: дочь экс-чиновника подозревают в педофилии
— Подозреваемый в серии изнасилований мужчина задержан в Москве