В Омской области мать заявила об изнасиловании своей дочери-подростка

Жительца Омской области заявила полиции, что ее дочь-восьмиклассница подверглась изнасилованию. Об этом сообщает издание om1.ru.

Известно, что девочка учится в адаптивной школе-интернате.

По данным следствия, по отношению к подростку были совершены действия сексуального характера со стороны 21-летнего жителя Нефтяников. Молодой человек является безработным.

Предполагается, что половой акт между девочкой и юношей произошел по обоюдному согласию.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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