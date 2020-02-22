Суд впервые отстранил от работы главу коллекторов из-за угроз должникам

Московский Арбитражный суд впервые отстранил от деятельности генерального директора коллекторской фирмы, где использовали автодозвон и ненормативную лексику в разговорах с должниками. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на СУ ФССП столицы.

Уточняется, что судебное разбирательство началось после жалоб нескольких москвичей, которые рассказали, что при общении с ними были использованы нецензурные слова и угрозы.

Было установлено, что коллекторская фирма использовала в работе запрещенный автодозвон и ранее была оштрафована за аналогичные нарушения.

В связи с этим суд решил запретить гендиректору фирмы работать в течение шести месяцев.

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