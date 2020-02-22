Неизвестные ограбили Нацбанк Бельгии

В Брюсселе трое людей в масках посреди ночи приникли в здание Национального банка Бельгии, где чеканились монеты. Сбежать от полиции с награбленным смог лишь один из них, пишет местное издание RTL INFO.

Ограбление произошло в ночь с четверга, 20 февраля, на пятницу, 21 февраля. Когда воры пробрались в здание, то сработал сигнал тревоги. Охранники смогли задержать двоих грабителей с сумками, но третий смог скрыться, прихватив с собой часть награбленных монет.

Выяснилось, что похитителями оказались молодые люди 1998 и 1999 года рождения.

Правоохранительные органы продолжают разыскивать сбежавшего грабителя.

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