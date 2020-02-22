В Италии скончался второй человек от коронавируса. Об этом сообщает агентство ANSA.

Как отмечается, умерла женщина. Она проживала в северной области Ломбардия.

Известно, что в настоящее время в Ломбардии 16 итальянцев заражены вирусом, еще один — в Венето.

Ранее от коронавируса нового типа скончался 78-летний мужчина, находившийся в больнице под итальянским городом Падуя в области Венето. Это была первая зафиксированная от вируса смерть на территории Италии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру превысило 77 тысяч человек. Из-за вспышки коронавируса скончались более 2,3 тысяч человек, а вылечиться от болезни сумели более 21 тысяч пациентов.

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